Преподаватель челябинского вуза спас жителей многоэтажки от пожара

Почувствовав запах гари, мужчина сразу же вызвал сотрудников МЧС

В Челябинске преподаватель Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) спас жителей 21-этажного дома от пожара. Об этом накануне сообщили в пресс-службе вуза.

Доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Олег Пешиков возвращался домой. Зайдя в подъезд, он почувствовал запах гари и увидел задымление. Однако в подъезде было тихо, тревогу никто не бил.

«Убедившись в отсутствии открытого горения, нажимая на звонки в дверь к соседям бегом с первого по двадцать первый этажи, параллельно вызвал пожарную охрану и спустился вниз встречать пожарные расчеты»,— рассказал Олег Пешиков.

Прибывшие спасатели выяснили, откуда идет дым, и потушили пламя. В результате никто не пострадал.