В Челябинске преподаватель Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) спас жителей 21-этажного дома от пожара. Об этом накануне сообщили в пресс-службе вуза.
Доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Олег Пешиков возвращался домой. Зайдя в подъезд, он почувствовал запах гари и увидел задымление. Однако в подъезде было тихо, тревогу никто не бил.
«Убедившись в отсутствии открытого горения, нажимая на звонки в дверь к соседям бегом с первого по двадцать первый этажи, параллельно вызвал пожарную охрану и спустился вниз встречать пожарные расчеты»,— рассказал Олег Пешиков.
Прибывшие спасатели выяснили, откуда идет дым, и потушили пламя. В результате никто не пострадал.