Представителей цыганской диаспоры поймали в Челябинске на махинациях с ипотекой

Ущерб превысил 2 миллиона рублей

На Южном Урале пресекли деятельность группы представителей этнической диаспоры, причастных к мошенничеству в сфере ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что трое фигурантов в возрасте от 23 до 43 лет представляли в банки заведомо ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Затем оформляли на подставных лиц договоры ипотечного кредитования, не планируя осуществлять установленные ежемесячные платежи.

Сумма причиненного ущерба составила более 2 миллионов рублей.

«Проведено девять обысков. на территории Еманжелинска, Челябинска, Еткульского и Сосновского районов. В жилищах злоумышленников изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация по совершенным сделкам, кредитно-финансовая отчетность», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранты водворены в ИВС. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.