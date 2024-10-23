На Южном Урале пресекли деятельность группы представителей этнической диаспоры, причастных к мошенничеству в сфере ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Сообщается, что трое фигурантов в возрасте от 23 до 43 лет представляли в банки заведомо ложные сведения относительно стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Затем оформляли на подставных лиц договоры ипотечного кредитования, не планируя осуществлять установленные ежемесячные платежи.
Сумма причиненного ущерба составила более 2 миллионов рублей.
«Проведено девять обысков. на территории Еманжелинска, Челябинска, Еткульского и Сосновского районов. В жилищах злоумышленников изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, документация по совершенным сделкам, кредитно-финансовая отчетность», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранты водворены в ИВС. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.