Председателя челябинского общества глухих отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

В деле есть и другие фигуранты

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО председателя челябинского отделения Всероссийского общества глухих Евгения Безрукова. Его обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Информация об аресте опубликована на сайте суда.

«Евгений Безруков заключен в СИЗО на два месяца», — сообщили в суде.

По предварительным данным, Безруков вместе с руководителем ВОГ Станиславом Ивановым и заместителями Венерой Гаулсон и Вадимом Иванченко распорядились имуществом общества, реализовав его по заниженной стоимости.