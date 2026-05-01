Предпринимателя из Троицка осудят за незаконный оборот алкоголя и сигарет

У мужчины изъяли продукции на 33,5 млн рублей

В Челябинской области перед судом предстанет 36‑летний предприниматель за незаконный оборот алкоголя и сигарет на 33,5 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Троицкий городской суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, мужчина систематически приобретал немаркированные алкогольные напитки и сигареты, перевозил и хранил нелегальный товар, реализовывал продукцию через принадлежащий ему автозаправочный комплекс, продавал алкоголь и табак местным жителям по предварительным договоренностям.

В ходе обысков в арендованных гаражах и подсобных помещениях, примыкающих к жилому дому обвиняемого, полицейские обнаружили 150 бутылок высокоградусного спиртного без маркировки, около 250 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. Общая стоимость изъятой продукции составила около 33,5 млн рублей.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере. Материалы переданы в суд. По ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого: автомобиль, прицеп и нежилые помещения общей стоимостью 6 млн рублей. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичную деятельность.

Пресечь противоправную деятельность удалось оперативникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Немаркированная продукция представляет серьезную угрозу для потребителей: она не проходит положенный контроль качества, а ее оборот наносит ущерб экономике и легальному бизнесу.

