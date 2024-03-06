Предприниматель из Златоуста лишился почти 7 млн рублей из‑за сим‑карты

Мужчину убедили не только якобы продлить действие номера, но и взять кредит

В полицию Златоуста обратился 36-летний предприниматель. Он сообщил, что неизвестные после множества звонков и различных схем убедили его взять кредит на сумму почти семь миллионов рублей и перевести деньги на якобы безопасный счет. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что ему позвонили и предложили продлить договор действия сим-карты. Он согласился и продиктовал неизвестным два кода из пришедших СМС-сообщений. После этого ему на электронную почту пришло письмо с уведомлением о том, что его аккаунт на портале «Госуслуги» заблокирован и для его разблокировки нужно позвонить по определенному номеру. Предприниматель позвонил и от неизвестных узнал, что его данные стали известны мошенникам и сейчас они пытаются взять на него кредиты.

После этого началась череда звонков от якобы банковских сотрудников и полицейских, которые сообщали мужчине о якобы поданных от его имени 15 кредитных заявках. Чтобы аннулировать их, предпринимателю предложили проехать в банк и лично взять кредит, а деньги перевести на «безопасный счет». Так потерпевший и сделал: в банке он сообщил, что кредит берет для покупки недвижимости. После получения 6,75 миллиона рублей он перечислил средства на указанный счет. И только после этого понял, что стал жертвой мошенников.

Напоминаем, в Челябинской области запущена горячая линия с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если поступают сомнительные звонки с неизвестных номеров. Но лучше трубку не брать вообще.