Предправления банка «Снежинский» задержан по подозрению в коммерческом подкупе и хищении 1 млрд рублей

Следствие проверяет версию, что банкир мог возглавлять преступную схему

В Челябинской области задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова. Его обвиняют в коммерческом подкупе и хищении средств Банка ДОМ.РФ, по предварительным данным, речь может идти о сумме свыше 1 миллиарда рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Богданчиков подозревается в том, что систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в ДОМ.РФ документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных средств по поддержке многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа — не менее 19 миллионов. Также следствие проверяет версию о том, что банкир мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 миллиарда рублей из средств Банка ДОМ.РФ.

Сообщается, что в понедельник, 21 июля, по месту жительства и работы Богданчикова прошли обыски и иные следственные действия, сам он задержан по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Решается вопрос об аресте.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области агентству подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий.