Предновогодний улов: на границе под Троицком остановили партию таблеток для похудения

В контрабанде подозреваются двое уроженцев ближнего зарубежья

На российско-казахстанской границе в Челябинской области задержали мужчину и женщину с крупной партией таблеток для похудения, содержащих запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.





«Сообщники — 39-летние уроженцы ближнего зарубежья, ныне граждане России. Они были задержаны после прохождения автомобильного пункта пропуска „Бугристое“ в Троицком районе при доставке очередной партии нелегального товара. Из незаконного оборота изъято 37 упаковок таблеток для похудения с сибутрамином», — говорится в сообщении.

По версии полиции, они продавали таблетки как бесконтактным способом — через курьеров, не осведомленных о преступных намерениях клиентов, так и посредством почтовых отправлений.

Задержанные подозреваются в контрабанде и сбыте в крупном размере сильнодействующих веществ. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 и части 3 статьи 234 УК РФ. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всех причастных к совершению данных преступлений.