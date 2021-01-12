Магнитогорца отправили в колонию за взрыв машины жителя Таджикистана

Покушение на убийство было совершено в августе 2019 года

Напомним, утром 7 августа 2019 года в Магнитогорске был взорван автомобиль «ВАЗ 2106», пострадал хозяин транспортного средства. По версии следствия, взрывное устройство дистанционного управления было оборудовано во дворе дома № 51 по улице Советской Армии 41-летним местным жителем Сергеем С. Он установил взрывчатку около автомобиля 34-летнего уроженца Таджикистана. Как только хозяин авто подошел к машине, взрывное устройство сработало. Пострадавшего доставили в городскую больницу. Обвиняемого задержали на следующий день, во время следствия он находился в СИЗО.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»). Суд признал Сергея С. виновным по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»). Мужчина осужден на 11 лет отбывания наказания в колонии строгого режима, также ему назначили ограничение свободы сроком на 1 год и штраф в 10 тысяч рублей. В качестве морального вреда суд взыскал с него 800 тысяч рублей.