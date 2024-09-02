Прапорщику, избившему рядового за нарушение регламента службы, вынесли приговор на Урале

Рядовой получил перелом носа и контузию глаза

Магнитогорский гарнизонный суд вынес приговор прапорщику одной из частей Челябинской области, который избил рядового, превысив свои полномочия.

Сообщается, что конфликт, закончившийся побоями, произошел 20 марта текущего года. Заступив в суточный наряд на складе, рядовой решил отдохнуть раньше установленного для этого времени. Прапорщик, который на эти сутки считался его начальником, возмутился и решил заставить подчиненного работать при помощи кулаков.

«Превысил предоставленные ему полномочия и ударил рядового кулаком в лицо, в результате чего у рядового оказался в нескольких местах сломан нос, также он получил гематомы лица и контузию века левого глаза», — рассказали в суде.

Действия прапорщика были квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ. При назначении наказания суд принял во внимание извинения подсудимого, компенсацию морального вреда, а также совокупность других смягчающих обстоятельств, признанных исключительными и значительно снижающими общественную опасность содеянного. В итоге прапорщик получил 1,5 года ограничений по службе с удержанием части денежного довольствия в доход государства. Кроме того, присужден к взысканию с осужденного в пользу потерпевшего и заявленный гражданский иск.