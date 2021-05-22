Пожизненные сроки запросили для организаторов миасской ОПГ «Турбазовские»

Остальным участникам прокурор просила назначить лишение свободы на срок от 13 до 23 лет

Прокуратура потребовала назначить пожизненные сроки лишения свободы для трех организаторов ОПГ «Турбазовские», в числе которых миасцы Дмитрий Завьялов и Ралиф Фаизов. Об этом накануне, 21 мая, сообщило издание BFM.ru.

Так, в ходе обсуждений последствий вердикта коллегии присяжных заседателей в Московском областном суде гособвинитель Мария Семененко предложила назначить пожизненные сроки руководителям преступного сообщества Дмитрию Леснякову и миасцам Дмитрию Завьялову и Ралифу Фаизову. Каждый из них, по мнению народных судей, виновен в убийствах 14, 17 и 7 человек соответственно, покушениях на убийство, а также нападениях и незаконном обороте оружия. 31 мая подсудимые выступят с последним словом, затем им будет вынесен приговор.

Участника банды миасца Дмитрия Задкова прокурор просила приговорить к 17 годам лишения свободы, Идрака Абилова — к 13 годам, Валерия Бабаева — к 17 годам лишения свободы, Сергея Феера осудить на 21 год, а Александра Лебедева — на 23 года.

Отметим, участниками ОПГ «Турбазовские» также являлись экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский и миасец Дмитрий Митюкляев. Первый скончался осенью прошлого года в СИЗО, в отношении второго прекратили уголовное преследование в 2019 году за истечением срока давности.

Напомним, в конце апреля в Московском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт восьмерым участникам ОПГ «Турбазовские». Они признаны виновными в преступлениях по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), 105 УК РФ («Убийство»), 162 УК РФ («Разбой»), 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Всего на счету группировки порядка 23 убийств и десятки разбойных нападений. В частности, Ардабьевский обвинялся в заказных убийствах двух местных предпринимателей — Андрея Падучина и Павла Сидорова в 2005 и 2008 годах.