Пожизненное лишение свободы грозит двум магнитогорцам за убийство соседа

Жертве нанесли множество ножевых ранений из‑за личной неприязни

В Магнитогорске будут судить двух местных жителей, которые незаконно проникли в комнату к соседу и убили его. Зампрокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение в отношении мужчин, сообщили 26 апреля в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2022 года двое мужчин находились в коммунальной квартире, где проживал один из обвиняемых. Употребив спиртное, они решили расправиться с соседом по квартире, с которым у них были неприязненные отношения.

Зайдя к нему в комнату, они нанесли мужчине множество ножевых ранений, а также ударов различными предметами. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 139 („Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица“) и пункту „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство“), направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемым, которые ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, грозит наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.