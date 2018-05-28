Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.67 +0.26 72.12 +0.11
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пожилой южноуралец погиб при перевороте легковушки на полевой дороге

Пожилой южноуралец погиб при перевороте легковушки на полевой дороге

Пенсионер не справился с управлением машиной.
сегодня в 13:41
  |  Происшествия

Накануне вечером, 27 мая, на автомобильной дороге между поселками в Брединском районе произошла смертельная авария. Легковой автомобиль вылетел в кювет с дороги. Передняя часть «Лады» после падения оказалась сильно повреждена, а 65-летний водитель погиб.

27 мая в 19:30 часов на территории Брединского района водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет и опрокидывание. В результате ДТП 65-летний водитель погиб на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Как удалось установить сотрудникам Госавтоинспекции, погибший автомобилист имел водительский стаж 27 лет. За последний год мужчина 1 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Происшествия
Аварийный знак на дороге спровоцировал массовое ДТП в Озерске
26.05.2018
Аварийный знак на дороге спровоцировал массовое ДТП в Озерске
Происшествия
Челябинца доставили в больницу на вертолете после ДТП со спецтехникой
  
24.05.2018
Челябинца доставили в больницу на вертолете после ДТП со спецтехникой
Происшествия
«Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске
  
20.05.2018
«Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске
Происшествия
Жительница Челябинской области пострадала в ДТП в Махачкале
18.05.2018
Жительница Челябинской области пострадала в ДТП в Махачкале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Декан факультета южноуральского университета попался на взятках от нерадивых студентов
сегодня в 18:09
Декан факультета южноуральского университета попался на взятках от нерадивых студентов
Происшествия
Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном
сегодня в 18:04
Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном
Происшествия
Челябинского пенсионера спасли из горящего дома на северо-западе
  
сегодня в 17:59
Челябинского пенсионера спасли из горящего дома на северо-западе
Хоккей
«Металлург» обменял троих игроков на денежную компенсацию
сегодня в 17:40
«Металлург» обменял троих игроков на денежную компенсацию
Общество
Челябинку пытались выселить из квартиры, купленной у мертвого собственника
сегодня в 17:33
Челябинку пытались выселить из квартиры, купленной у мертвого собственника
Общество
100 тысяч рублей подарят лучшей «бизнес-маме» в Челябинске
сегодня в 17:28
100 тысяч рублей подарят лучшей «бизнес-маме» в Челябинске
Культура
Премьера переносного органа состоится на джазовом фестивале «Какой удивительный мир»
сегодня в 16:12
Премьера переносного органа состоится на джазовом фестивале «Какой удивительный мир»
Общество
Дорожники из своего кармана оплатят ремонт развалившихся за зиму дорог
сегодня в 15:54
Дорожники из своего кармана оплатят ремонт развалившихся за зиму дорог
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6