/ Пожилой южноуралец погиб при перевороте легковушки на полевой дороге

Пенсионер не справился с управлением машиной.

Накануне вечером, 27 мая, на автомобильной дороге между поселками в Брединском районе произошла смертельная авария. Легковой автомобиль вылетел в кювет с дороги. Передняя часть «Лады» после падения оказалась сильно повреждена, а 65-летний водитель погиб.

27 мая в 19:30 часов на территории Брединского района водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет и опрокидывание. В результате ДТП 65-летний водитель погиб на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Как удалось установить сотрудникам Госавтоинспекции, погибший автомобилист имел водительский стаж 27 лет. За последний год мужчина 1 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.