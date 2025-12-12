Пожилой рыбак погиб, провалившись под лед в Челябинской области

Мужчина пренебрег правилами безопасности

В Аргаяшском районе — очередная трагедия на водоеме. В четверг, 11 декабря, 67-летний мужчина отправился на подледную рыбалку на озеро Малое Миассовое и провалился в ледяную воду. Спасти его не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Тело мужчины было обнаружено на расстоянии 20 метров от берега и на глубине двух метров. Толщина льда в месте провала составила всего 5 сантиметров»,— уточнили в ведомстве.

Несмотря на предупреждения спасателей о том, что лед на водоемах Челябинской области еще очень тонкий, южноуральцы отправляются на рыбалку. Домой после нее возвращаются не все. Так, в Карталинском округе под лед во время рыбалки провалились отец с сыном. Спасти их не удалось. В начале декабря на этом же озере спасатели вытащили тело рыбака, вмерзшее в водоем.

Выходить на лед можно лишь тогда, когда его толщина превышает 10 сантиметров, напомнили спасатели. Сейчас она составляет всего 5 сантиметров и даже меньше.