Пожилая женщина потерялась в лесу Челябинской области

Пенсионерка вместе с супругом и подругой собирала грибы и пропала

В Еткульском районе спасатели разыскивают пожилую женщину, которая потерялась в небольшом лесу рядом с деревней Тыянды. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Женщина выехала за грибами накануне, 9 июня, вместе с супругом и подругой. В какой-то момент грибники потеряли друг друга из виду. К оговоренному времени пенсионерка не пришла к машине, а телефон она оставила в салоне.

«Местность преимущественно открытая, редколесье, вокруг поля, с момента начала сбора грибов прошло всего три часа — от переживаний по поводу происшествия мужу пропавшей 74-летней женщины стало плохо, он был вынужден вернуться домой», — рассказали в областной ПСС.

Поиски пенсионерки продолжаются. Напомним, во вторник спасатели разыскали пожилую супружескую пару, заблудившуюся в лесах Таганая.