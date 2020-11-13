Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Челябинске

Она пыталась перейти дорогу в неустановленном месте.

В Челябинске еще один пешеход получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла накануне, 12 ноября, в дневное время. Пожилая женщина пыталась перейти дорогу, но была сбита автомобилем.

«Около 15:50 напротив дома № 29 по улице Румянцева водитель автомобиля „Митцубиси Оутлендер“ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», — прокомментировали ситуацию в группе отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

За рулем «Мицубиси» находился 77-летний мужчина, его водительский стаж составляет более 30 лет. Под колесами его машины оказалась 79-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства ДТП.