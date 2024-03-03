Пожилая женщина погибла на пожаре в квартире в Миассе

Причины ЧП выясняются

Вечером 2 марта в Миассе Челябинской области на улице Молодежной произошел пожар в многоэтажном доме. Пламя охватило квартиру, расположенную на шестом этаже. Прибывшие спасатели эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание. Хозяйка квартиры погибла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на место ЧП, спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде. И пока одни ликвидировали возгорание в квартире, другие выводили жильцов подъезда. Всего на улицу при помощи спаскомплектов вывели семерых человек, включая двоих детей.

«К сожалению, 85-летняя хозяйка квартиры погибла. Возгорание ликвидировано на площади 63 квадратных метра»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания. Проводится проверка.