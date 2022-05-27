Пожилая женщина отдала 400 тысяч рублей курьеру‑мошеннику в Миассе

Потерпевшую обманули по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

В Миассе полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя Новосибирска. Его подозревают в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В полицию обратилась 88-летняя женщина. Он рассказала, что ей позвонила незнакомая женщина и сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП и на операцию требуется 800 тысяч рублей.

Потерпевшая объяснила, что у нее есть только 400 тысяч. К пенсионерке приехал курьер, которому она передала пакет с деньгами. Позже женщина узнала, что с ее дочерью все в порядке.

«Задержанный пояснил, что подработку курьером нашел в сети Интернет и специально приехал в Миасс. Его обязанности заключались в следующем: приехать на указанный в сообщении адрес, забрать у жильцов пакет с денежными средствами и через банкомат перевести всю сумму на банковский счет заказчиков, оставив себе проценты от суммы», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, Банк России разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством и для поддержки потребителей направил в финансовые организации рекомендации по работе с клиентами.

В Миассе 64-летняя женщина лишилась 5,5 миллиона рублей при попытке инвестирования в энергетическую компанию.

Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.