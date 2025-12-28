Пожилая женщина и подросток пострадали на пожаре в Коркино

В квартире загорелись вещи

Вечером 27 декабря в Коркино произошел пожар в квартире двухэтажного дома, расположенного на улице 1 Мая. Пожарные обнаружили горение вещей в коридоре и оперативно ликвидировали возгорание, не позволив огню распространиться. Несмотря на это, жильцам квартиры — 13-летнему подростку и 71-летней женщине — потребовалась помощь медиков, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Они отравились продуктами горения и были переданы сотрудникам скорой помощи. Из подъезда самостоятельно вышли три человека, в том числе ребенок»,— уточнили в ведомстве.

Причина ЧП устанавливается.