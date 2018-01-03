Пожилая заводчица из Челябинской области сгорела, спасая одного из питомцев

Женщина жила с породистыми собаками в частном доме.

В поселке Северный в Кыштымском городском округе пожилая женщина погибла на пожаре. 62-летняя пенсионерка занималась разведением породистых собак в частном доме. Трагедия произошла 30 декабря, когда местная жительница затопила баню. Дворовые постройки загорелись, хозяйка попыталась спасти одну из собак, запертых в сарае, и погибла.



В 19:36 30 декабря 2017 года произошло загорание бани в Кыштымском городском округе. Пожар ликвидирован в 00:55 31 декабря. На тушение пожара привлекалось от МЧС России 6 человек и 1 единица техники, от ОГУ ППС ЧО 3 человека и 1 единица техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.



Отметим, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту трагедии проводится расследование.