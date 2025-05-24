Пожилая пара из Кыштыма перевела мошенникам почти 3 млн рублей

Пенсионерам сообщили о необходимости срочно проверить счетчики

В Кыштыме пожилые супруги потеряли более 2,8 миллиона рублей после звонков якобы сотрудника энергокомпании, представителя портала «Госуслуги» и полицейского. Мошенники использовали популярные схемы, чтобы выманить у пенсионеров деньги. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала 60-летнему кыштымцу сообщили о необходимости срочно проверить счетчики. Для подтверждения услуги мужчину попросили продиктовать код из СМС. От следующего собеседника он узнал, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, и нужно срочно перевести все имеющиеся у его семьи деньги на безопасный счет, чтобы не лишиться их. После с кыштымцем связался «полицейский», который убедил мужчину оформить кредиты, чтобы заблокировать кредитные возможности.

Пенсионер вместе со своей супругой снял все сбережения с банковских счетов, оформил несколько кредитов, а также одолжил деньги у знакомых, и всю сумму — а это свыше 2,8 миллиона рублей — перечислил на продиктованные ему счета. После этого неизвестные перестали выходить с мужчиной на связь, и он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.