Пожарные Златоуста спасли троих детей с дрейфующей льдины

На момент прибытия сотрудников МЧС юных горожан отнесло от берега на расстояние 40 метров

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Накануне днем в Златоусте трое детей оказались на дрейфующей льдине посреди городского водоема. И если бы не прохожие, которые вызвали спасателей, могла произойти трагедия. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В момент, когда на место ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательной части и службы пожаротушения Златоустовского гарнизона, детей 6, 12 и 13 лет отнесло от берега уже на 40 метров — спасателями они были обнаружены в районе гостиницы «Таганай». Пожарные сели в резиновую лодку и уже через несколько минут добрались до юных искателей приключений.

«Спасатели доставили их на берег и передали для осмотра прибывшим работникам скорой медицинской помощи. К счастью, с детьми оказалось все в порядке. Под присмотром сотрудников полиции они отправились по домам, где им еще предстоит „поделиться впечатлениями“ с родителями»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что дети гуляли в районе старой пристани, в какой-то момент перешли на лед и даже не заметили, как поплыли.

Отметим, сотрудники МЧС постоянно напоминают о том, что в межсезонье лед очень тонкий и рыхлый и выходить на него строго запрещено во избежание трагедий. Также спасатели призывают всех родителей провести разъяснительные беседы со своими детьми.