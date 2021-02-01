Пожарные выехали в ТРК «Алмаз» из-за подгоревшего попкорна

В здании в Ленинском районе Челябинска сработала пожарная сигнализация

В Челябинске вечером 1 февраля пожарная сигнализация сработала в ТРК «Алмаз». Посетителей начали эвакуировать, на место выехали пожарные.

Оказалось, угрозы жизни и здоровью людей нет. Причиной сработки сирены стала подгоревшая еда в районе фудкорта.

«По третьему, повышенному номеру выезжали. Оказалось, незначительное возгорание, эвакуация людей не потребовалась», — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В настоящее время торгово-развлекательный центр работает в обычном режиме.