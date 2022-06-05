Пожарные спасли сидящего в открытом окне на восьмом этаже ребенка в Челябинске

Родители мальчика находились в этот момент дома

В Челябинске пожарные спасли двухлетнего мальчика, который сидел в открытом окне квартиры, расположенной на восьмом этаже. Спасателей вызвали очевидцы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, расположенных на улице 250-летия Челябинска. Получив сообщение, пожарные сразу же выехали на место происшествия. Прибыв, они увидели, что ребенок по-прежнему сидит в окне. С помощью автолестницы они сняли мальчика с подоконника и проникли в квартиру.

«Пожарные сильно удивились, увидев родителей, которые находились дома. На месте они провели беседу о недопустимости оставления детей в опасности»,— сообщили в ведомстве.

При этом в региональном ГУ МЧС России отметили, что семья, в которой ребенок оказался в опасной ситуации без присмотра, благополучная.

Спасатели еще раз напомнили южноуральцам о том, что если дома есть маленький ребенок, то необходимо отодвинуть от окон всю мебель и установить на окна блокираторы, чтобы дети не могли их открыть самостоятельно. Кроме того, нельзя оставлять ребенка одного ни на минуту, если в комнате открыто окно.