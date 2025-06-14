Пожарные спасли человека из дома с горящей крышей в Челябинска

Дом на двух хозяев загорелся сегодня ранним утром в Ленинском районе

В Ленинском районе Челябинска устанавливаются причины возгорания на крыше дома на двух хозяев по улице Бобруйской. Пожар потушили в субботу, 14 июня, рано утром, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.

Сообщается, что на момент прибытия пожарных полыхало около 200 квадратных метров кровли.

«Самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе два ребенка. Еще одну пожилую женщину вывели из опасной зоны сотрудники МЧС, она не пострадала», — рассказали в ведомстве.

Специалисты выясняют, что стало первопричиной пожара.

Пожарные в очередной раз обращаются к челябинцам с просьбой следить за исправностью электрооборудования, не оставлять электроприборы включенными в розетку — особенно на ночь, а также установить в жилье автономный пожарный извещатель, который сообщит о ЧП на ранней стадии.