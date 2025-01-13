Пожарные ликвидировали огонь на лакокрасочном производстве в Челябинске

Площадь возгорания составила 300 кв. м

Сегодня, 13 января, 36 пожарных боролись с огнем на территории лакокрасочного цеха в Тракторозаводском районе, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Площадь пожара увеличилась до 300 квадратов, существовала угроза распространения. На месте организовали штаб пожаротушения, работали пять звеньев газодымозащитной службы, девять единиц техники.

«Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, пострадавших нет.