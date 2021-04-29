В Златоусте полностью сгорела кровля частного дома

На месте работали 27 сотрудников МЧС

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В частном секторе в Златоусте вспыхнул жилой дом по улице Средне-Ветлужской, 59. Пожар уничтожил кровлю и надворные постройки. Об этом сегодня, 29 апреля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Вызов поступил на дежурный пульт пожарной части в 15:20 накануне, 28 апреля. Шесть единиц техники и 27 человек личного состава выехали на место происшествия. Специалисты работали по повышенному уровню пожара 1-бис.

«В 16 часов 24 минуты пламя было потушено. Уничтожена кровля деревянного дома, надворные постройки и часть стен. Жертв нет», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.