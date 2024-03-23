Пожар в здании «Крокус Сити Холла» локализован на площади 12900 кв.м.

На месте работают 320 сотрудников МЧС

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После стрельбы в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вспыхнул пожар. МЧС России наращивает группировку на месте тушения.

«К ликвидации привлечено более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание», — сообщает МЧС России.

В настоящее время площадь пожара составляет 12 900 квадратных метров. Тушение продолжается. Пожар локализован.

Напомним, сегодня, 23 марта, группа людей в масках ворвалась с оружием в здание концертного зала и открыла стрельбу. По предварительным данным, погибли 40 человек, ранены более сотни людей. СК возбудил уголовное дело о теракте.