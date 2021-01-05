Пожар в здании бывшего общежития чуть не унес жизнь жительницы Челябинска

Возгорание возникло поздно ночью

Около часа ночи сегодня, 5 января, в жилом многоэтажном доме по улице Болейко в Челябинске начался пожар. В 01:26 на пункт пожарной связи МЧС России по Челябинской области поступил вызов об этом. По приезду спасателей выяснилось, что этот дом — здание бывшего общежития коридорного типа, а горело помещение на шестом этаже, откуда валил густой черный дым. К слову, пожары в таких домах опасны быстрым распространением продуктов горения.

«С помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС с шестого этажа вывели на свежий воздух по маршевым лестницам 11 человек. Еще девять человек с остальных этажей дома вышли на улицу самостоятельно, детей нет. На месте пожара от МЧС работало 8 единиц техники и 31 человек личного состава», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Оказалось, что очагом возгорания была бывшая общая кухня, которая в последнее время использовалась как склад старых вещей — она была сильно захламлена. Доступ в это помещение был свободный. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров — его пожарные смогли ликвидировать.

Не обошлось без пострадавших: в результате пожара пострадала жительница одной из квартир, расположенной на шестом этаже, с признаками отравления угарным газом она была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время состояние женщины удовлетворительное.

Наиболее вероятной причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. На месте работают сотрудники отделения дознания.