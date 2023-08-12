Пожар в здании автовокзала «Северные ворота» произошел в Челябинске

Горели вещи в бытовке

Накануне, 11 августа, вечером в Челябинске произошел пожар в здании автовокзала «Северные ворота». Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание за несколько минут. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на вызов, пожарные обнаружили горение в бытовке, расположенной на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сотрудникам МЧС потребовалось несколько минут, чтобы потушить пожар.

Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет. Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.