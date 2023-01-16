Пожар в участковом пункте полиции произошел в Челябинской области

ЧП обошлось без пострадавших

В субботу, 14 января, вечером в поселке Метлино в Озерске произошел пожар в участковом пункте полиции. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

«Возгорание произошло в субботу около 21:20. В результате происшествия пострадавших нет. По обстоятельствам произошедшего проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Неисправность электропроводки на минувшей неделе привела к трагедии в Миассе: в результате начавшегося в одной из квартир пожара погибла женщина. 16 жильцов подъезда спасатели эвакуировали на улицу.