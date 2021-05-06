Пожар в Красноармейском районе уничтожил частный дом

Семья с ребенком спаслась самостоятельно

Днем 5 мая пожарные Копейского гарнизона были подняты по тревоге: очевидцы сообщили о пожаре в деревне Сычево (Красноармейский район). Как выяснилось, горели двухэтажный частный дом и надворные постройки.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на момент прибытия пожарных двор уже полностью горел. Более того, сильный ветер угрожал и соседним подворьям. Семья из трех человек, к счастью, успела эвакуироваться самостоятельно. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Спасти частный дом не удалось, огонь уничтожил его. Соседей пожарным удалось отстоять. В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, выясняющие причину возгорания. Всего на ликвидации возгорания были заняты 18 человек и пять единиц техники. Прежде чем удалось локализовать пламя, огонь занял площадь в 400 квадратных метров.