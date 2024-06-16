Пожар в частном доме оставил семью без жилья в Челябинске

Сейчас потерпевшие у родственников

Поздно вечером 15 июня в микрорайоне Чурилово в Челябинске в частном доме начался пожар. По словам очевидцев, к месту ЧП прибыли несколько пожарных машин и автомобиль скорой помощи. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что медпомощь никому не потребовалась.

«Горел одноэтажный деревянный дом по улице Мехколонна, 7. Пострадавших нет. Четыре человека, в том числе трое детей, эвакуировались до прибытия пожарных. Они разместились у родственников. От министерства социальных отношений будет организована материальная помощь в связи с потерей имущества»,— сообщили в ведомстве.

Причины пожара выясняются, проводится проверка.