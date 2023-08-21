Пожар в административном здании произошел в Челябинске

Столб дыма видно из нескольких районов города

Рано утром 21 августа жители Челябинска заметили столб дыма в районе АМЗ. Об этом они сообщили ИА «Первое областное».

«Что-то сильно горит на АМЗ, за жилым комплексом „Никс Лайн“. Дым идет на центр города»,— рассказал читатель Руслан.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что горит кровля двухэтажного административного здания, расположенного на улице Нефтебазовой.

«Силы и средства на месте. На момент возгорания людей в здании не было. Пострадавших нет»,— сообщили в ведомстве.

Причины пожара, а также площадь возгорания выясняются.