Пожар рядом с закрытой свалкой произошел в Златоусте

На место ЧП прибыло почти 20 спецавтомобилей

Сегодня, 3 июня, рано утром в Златоусте Челябинской области произошел пожар на сортировочной площадке неэксплуатируемого мусорного полигона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, там загорелся мусор. На данный момент пожар локализован, угрозы распространения нет.

«На месте работают пожарно-спасательные расчеты Златоустовского гарнизона, на проливку подано 3 ствола. Организован подвоз воды от пожарного гидранта и искусственного водоема, от подрядной организации задействовано 15 единиц техники, в том числе экскаваторы, самосвалы, погрузчик. Организован подвоз грунта, от администрации привлечены 3 водоподвозящие машины»,— сообщили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Златоусте уточнили, что тело рекультивируемой свалки не затронуто, пожар произошел в несколько десятках метров от нее. На месте работает мэр Максим Пекарский.