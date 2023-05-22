Пожар произошел в частном секторе в Магнитогорске

Загорелся один из домов

Накануне, 21 мая, днем в Магнитогорске на улице Советской загорелся один из частных домов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, огонь охватил кровлю жилого дома и беседку.

Фотографиями происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. Черный дым окутал почти всю улицу. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей. Прибыв, пожарные обнаружили горящие кровлю частного дома и беседку.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет»,— сообщили в ведомстве.

Причины возникновения пожара выясняются.

В Снежинске произошедший в частном доме пожар обернулся трагедией: в доме погибли супруги-пенсионеры. По данным медиков, они отравились продуктами горения.