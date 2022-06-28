Пожар оставил без крыши над головой семью в Кыштыме

Хозяева дома не пострадали

В Кыштыме Челябинской области загорелась деревянная баня. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние строения. В результате огнем повреждены жилой дом, баня и надворные постройки. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре спасателям поступило с улицы Калинина. Прибыв на место, они обнаружили горение кровли бани, и вскоре пламя перекинулось на жилой дом и надворные постройки.

«На месте работало 3 звена газодымозащитной службы, 3 единицы техники и 15 человек личного состава. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», — уточнили в ведомстве.

Огонь уничтожил кровли дома и бани, а также повредил надворные постройки и стены зданий.

Пострадавших нет. Семья, проживающая в доме, эвакуировалась до прибытия пожарных.