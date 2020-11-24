Пожар охватил жилой дом в Уйском районе

Бойцам Миасского пожарно-спасательного гарнизона удалось вовремя ликвидировать возгорание.

С двумя пожарами справились за прошедшие сутки бойцы Миасского пожарно-спасательного гарнизона. Одно из возгораний охватило жилой кирпичный дом в посёлке Пичугинский Уйского района. К месту происшествия выехали три пожарных расчета.

«Жильцы вовремя заметили пламя и смогли самостоятельно покинуть опасное строение до прибытия огнеборцев. Специалистам МЧС России удалось быстро ликвидировать возгорание. В результате пожара повреждены кровля и отделка стены», — прокомментировали ситуацию в 5-м пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области.

В ходе происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Кроме того, бойцы ликвидировали возгорание в поселке Тимирязевский, где пламя охватило припаркованный автомобиль ГАЗ-3309. Машину удалось потушить, однако огонь успел уничтожить моторный отсек и приборную панель. Причиной могла стать неисправность электрооборудования автомобиля.