Пожар охватил птицефабрику «Равис» под Челябинском

Вспыхнул птичник

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В поселке Рощино недалеко от Челябинска загорелось здание птичника птицефабрики «Равис». Как рассказали в региональном ГУ МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Пожарные тушили помещение, которое находится на консервации (птиц внутри не было). Открытое горение ликвидировано, сейчас огнеборцы проливают здание и разбирают конструкции. На ликвидации работали 80 человек и 25 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В 2022 году на птицефабрике уже был пожар. Тогда горела кровля птичника на площади 2300 квадратных метров. До этого похожее происшествие было в 2021 году: тогда причиной возгорания стала попавшая в крышу здания молния. В результате погибло около 200 тысяч кур.