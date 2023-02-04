Пожар на складе обувного магазина произошел в Челябинской области

Происшествие обошлось без пострадавших

В Кыштыме Челябинской области произошел пожар на складе магазина «Юничел». Как сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области, причиной ЧП стало короткое замыкание в электросчетчике.

ЧП произошло на складе, расположенном в жилом доме на улице Карла Либкнехта. Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали из квартир 10 человек, в том числе четверых детей, и принялись ликвидировать возгорание.

Пострадавших в результате пожара нет. Причиненный ущерб предстоит выяснить сотрудникам магазина.