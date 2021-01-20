Пожар на фабрике дверей в Челябинске тушили более пяти часов

Причины возгорания пока неизвестны

Накануне днем в Челябинске произошел пожар на территории фабрики по производству дверей, расположенной на Свердловском тракте, 11. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило в 12:25, и на момент прибытия первых автомобилей происходило горение емкости для опилок, совмещенной техническим трубопроводом с цехом деревообработки.

«Ранг сложности пожара был повышен до второго номера, на месте организован штаб пожаротушения, работали несколько боевых участков. Угрозы распространения огня не допущено. Проверены все помещения цеха и смежные бункеры с использованием тепловизоров, привлечен автомобиль дымоудаления. В 17:29 часов пожар ликвидирован»,— сообщили в ведомстве.

Отметим, в этот раз спасателям пришлось действовать еще более аккуратно, чем при тушении других возгораний, поскольку на производстве много легковоспламеняющихся материалов.

Причины пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.

Возгорание ликвидировали 85 человек и 26 единиц техники, включая 35 человек и 10 автомобилей от МЧС.

Подробнее о пожаре можно узнать здесь.