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Многоэтажка вспыхнула на северо-западе Челябинска

Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
сегодня в 14:31
  |  Происшествия

17-этажное здание на Чичерина, 42Б загорелось сегодня, 24 января, около 13 часов дня. На сильное задымление пожаловались жители соседних домов. Известно, что эвакуация жильцов не потребовалось: челябинцы покинули свои квартиры самостоятельно до того, как пожарные прибыли на место.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области, на балконе одной из квартир на втором этаже загорелся диван. Вскоре огонь перекинулся в помещение.

Сработала автономная пожарная и противодымная сигнализации. На место выехали силы и средства четырёх автоцистерн и одна автолестница. В 13:21 пожару присвоен повышенный ранг сложности из-за того, что возгорание произошло в многоэтажном доме. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент известно, что возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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