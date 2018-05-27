/ Многоэтажка загорелась в Челябинске из-за непотушенной сигареты

Хозяин квартиры курил в постели и уснул.

Пожар произошел в многоэтажном доме ночью накануне, 26 мая, в микрорайоне Чурилово на улице Зальцмана, 26. Запах гари чувствовали даже в соседних кварталах. Местные жители, которые стали свидетелями ЧП, обратились за помощью к пожарным.

В 01:04 поступило сообщение о загорании квартиры в городе Челябинске. Пожар оперативно ликвидирован в 01:30. От МЧС на место выезжали 8 человек и 3 единицы техники. — пояснили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пострадавших чудом удалось избежать. Хозяина квартиры, в которой и произошел пожар, эвакуировали с помощью автолестницы. По предварительной информации, возгорание произошло из-за его неосторожного обращения с огнем.

Это моя квартира сгорела, муж сказал, уснул с сигаретой, выгорело абсолютно все. — рассказала челябинка.

Женщина пояснила, что давно съехала от мужа и живет отдельно. В момент пожара ее в квартире не было. При этом соседи погорельцев сообщают о масштабном потопе, льющейся воде из розеток, невыводимом едком запахе и испорченных окнах.

Все мыть: окна, и балкон белить или красить придётся, только вот не знаю, как от запаха избавиться. Самое главное — что, конечно, все живы. А остальное все придётся делать своими руками. — пишут жители дома, где произошел пожар.

Официальную причину возгорания предстоит установить экспертам. Подробности и обстоятельства выясняются.