/ Две иномарки сгорели дотла в Челябинской области за сутки

С огнем боролись сотрудники МЧС.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Иномарка «Хонда Цивик» загорелась в Магнитогорске. Возгорание произошло накануне, 17 мая, на улице 50 лет Магнитки. О случившемся рассказали очевидцы. По словам местных жителей, водитель авто сам причастен к происшествию.

Начало гореть из салона с переднего пассажирского. Вспыхнуло — и хозяин кувырком отлетел от машины. Он пьяный с пивом недалеко ходил до приезда пожарных. С огнетушителем к машине не пустил, телефон сказал убрать, когда звонили пожарным. — пояснили магнитогорцы.

При этом пожарные до места все же добрались. Возгорание удалось ликвидировать. С места пожара иномарку транспортировали на эвакуаторе.

В 17:19 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в городе Магнитогорске. Пожар был ликвидирован в 17:38. На загорание от МЧС реагировали 6 человек и 2 единицы техники. — заявили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Еще одно возгорание автомобиля произошло в областном центре в ночь на сегодня, 18 мая. Иномарка «Мерседес» стоимостью в несколько миллионов полностью выгорела. Инцидент случился около дома № 131 на улице Братьев Кашириных.

Причины возгорания и подробности происшествия устанавливаются.