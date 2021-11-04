Появилось видео взрыва газового баллона на парковке в Челябинске

В багажнике одной из машин рванул газовый баллон

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Момент взрыва на улице Стартовая, 13, попал на камеру умного домофона. Судя по ролику, рядом с машиной находились люди. Лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал.

В нескольких шагах от машины, в багажнике которой взорвался газовый баллон, женщина укачивала на руках грудного ребенка. А всего за несколько секунд до взрыва прямо по парковке мимо машины прошел молодой человек.

Напомним, пятилитровый баллон с газом взорвался после полудня. В МЧС предполагают, что причиной инцидента могла стать утечка пропана. Взрывной волной выбило стекла двух соседних машин. Люди не пострадали.