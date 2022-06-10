Появилось видео нападения собак на Nissan в Челябинске

Владелица авто по‑прежнему ищет свидетелей инцидента, которые, судя по кадрам, все же были

«Ходят большие собаки по парковке, подходят к моей машине. Не видно, что именно делают, потому что темно. Но понятно, что происходит какое-то движение. Сначала одна собака подходит, потом другая. Может, кошку пытались достать, забравшуюся под авто. Или пометили машину»,

— рассказала Кристина Ремезова.

«В автомобиле точно кто-то был и включил фары в тот момент, когда собаки начали атаковать мою машину. Может, побоялись подойти отогнать. Или сидящий в авто действительно ничего не заметил. В телефон, может, смотрел»,

— предположила челябинка.