Челябинка Кристина Ремезова предоставила редакции ИА «Первое областное» видеозапись, на которой видно, как к ее автомобилю на парковке подходят бродячие собаки. 22 мая женщина обнаружила свой Nissan покусанным и расцарапанным на парковке возле «Уральской молнии».
«Ходят большие собаки по парковке, подходят к моей машине. Не видно, что именно делают, потому что темно. Но понятно, что происходит какое-то движение. Сначала одна собака подходит, потом другая. Может, кошку пытались достать, забравшуюся под авто. Или пометили машину», — рассказала Кристина Ремезова.
Кстати, все время, пока собаки «занимались» машиной потерпевшей, рядом стоял, по предварительным данным, «Лада-Ларгус» с включенными габаритными огнями.
«В автомобиле точно кто-то был и включил фары в тот момент, когда собаки начали атаковать мою машину. Может, побоялись подойти отогнать. Или сидящий в авто действительно ничего не заметил. В телефон, может, смотрел», — предположила челябинка.
Женщина намерена подавать иск в суд о взыскании убытков с городской администрации.
Договора каско у потерпевшей нет, а обязательное страхование не предполагает компенсации ущерба, нанесенного безответственными собаками. Мы узнали у руководителя направления по связям с общественностью страховой компании ВСК Павла Ларина, можно ли получить деньги, если авто повредили животные.
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