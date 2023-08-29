Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8

Сотрудники МЧС России по Челябинской области тушат обломки упавшего вертолета

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«Сегодня днем в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о падении вертолета в районе п. Прудного. К месту выехали силы и средства чрезвычайного ведомства Южного Урала. По прибытии обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших. Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал»,

— говорится в официальном сообщении.