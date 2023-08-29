Появился комментарий Главного управления МЧС России по Челябинской области от единой диспетчерской службы Сосновского района по факту крушения вертолета Ми-8.
«Сегодня днем в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о падении вертолета в районе п. Прудного. К месту выехали силы и средства чрезвычайного ведомства Южного Урала. По прибытии обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших. Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал», — говорится в официальном сообщении.
В социальных сетях жители поселка Красное Поле, ставшие очевидцами катастрофы, делятся своими наблюдениями.
«…я видела, как его закрутило. Дома была и по звуку поняла, что теряет высоту. Пытался вверх подняться. Прям лобовым, или как это у вертолета называется, вверх взлетел, а потом резко вниз и тишина… ребят, я такого страха никогда в жизни не испытывала», — пишет Ксения.
«Муж видел падение. Вертолет не военный, белый. Мотыляло во все стороны, потом встал свечкой и пошел вниз. Взрыва не было», — добавляет Людмила.
Сейчас на месте катастрофы работают все экстренные службы.
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