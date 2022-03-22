Появилось видео кражи красного холодильника для обмена книгами в центре Челябинска

Группа молодых людей демонтировала объект средь бела дня

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Сегодня, 22 марта, администрация Челябинска опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлена кража красного холодильника для обмена книгами.

«По камерам видеонаблюдения удалось установить, что холодильник был украден еще вчера. Причем среди бела дня. Причем примерно в то время, когда был анонсирован этот проект. На самом деле очень обидно и хочется поддержать общественников, которые не намерены останавливаться и будут продолжать свой проект именно в этом месте и именно в таком виде. Поэтому, если кто-то располагает свободным ретро-холодильником, то ребята готовы его принять самовывозом. Помощь в реставрации окажет администрация Центрального района»,— рассказали в мэрии.

На кадрах видно, как трое молодых людей пытаются утащить прикрепленный металлическими тросами холодильник. Позже они демонтируют их, а сам объект для буккроссинга уносят.

Полиция Челябинска занимается поиском причастных к краже.

Напомним, холодильник установили на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского. Созданием книжного сквера занимаются общественники из проекта «Перезагрузка». Проект должен был стартовать сегодня в 14:00.

