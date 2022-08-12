Появились подробности о гибели трех рабочих в канализационном отстойнике в Челябинске

Мужчины в нарушение техники безопасности спустились в люк без респираторов

В канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Челябинске погибли сантехник, электрик и механик. По данным Первого областного информагентства, все они работали в ООО «Управление недвижимостью».

Трагедия случилась накануне, 11 августа. Как стало известно Первому областному информагентству, сначала в коллектор спустился один рабочий для устранения неполадки. Двое других, не дождавшись коллегу, спустились к нему. Все трое задохнулись парами ядовитых газов. В жаркую погоду процесс их накопления становится интенсивнее. Это целое скопление ядовитых газов: гниют сероводород, аммиак и низшие углеводороды. Сероводород тяжелее воздуха, сознание пострадавшие потеряли мгновенно. По технике безопасности рабочие должны спускаться в люк в респираторах.

На звонок корреспондента Первого областного информагентства в ООО «Управление недвижимостью» не ответили.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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