Появились подробности гибели челябинского фотографа в Турции

О трагедии рассказала жена Евгения Токарева

9 августа в Турции, недалеко от курортного города Кемер, произошло ДТП, в котором погиб челябинский фотограф Евгений Токарев. Супруги ехали в аэропорт. Евгений вышел из машины на проезжую часть, не заметив, что по дороге двигается автомобиль. С тяжелой черепно-мозговой травмой Токарева доставили в больницу. Ночью, через несколько часов после аварии, Евгений скончался. Об этом Первому областному информагентству рассказала его вдова Анастасия Энгель.

С кровоизлиянием в мозг пострадавшего доставили в госпиталь в Анталье. Там его прооперировали — сделали трепанацию черепа. Евгений пролежал в коме несколько часов.

«Я была уверена, что раз сердце бьется, он выживет. Но через 10 часов врачи сообщили, что клетки мозга начали отмирать. В час ночи Жени не стало»,— рассказала жена погибшего Анастасия.

Сейчас тело Евгения Токарева находится в морге в Турции. Забрать его нужно до конца недели. Близкие собираются перевезти тело на родину. Анастасия не уверена, что страховка покроет все расходы.

«Операция, палата, морг, возвращение — все платное. Точная сумма еще неизвестна. Ждем, когда больница и компания по транспортировке выставят счет. Мы вообще пока не знаем оплатит ли страховая все расходы. Поэтому, активно собираем средства. Я не могу оставить его там»,— поделилась Анастасия в разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства.

Если Евгения не успеют вывезти до конца недели, его похоронят в Турции на христианском кладбище. Кремировать тело в Турции невозможно из-за особенностей местного вероисповедания.

На практике в подобных случаях действуют следующим образом. Консульство страны передает информацию о погибшем туроператору. Страховщики проводят медэкспертизу, в результате которой делают вывод о том, является ли конкретная гибель туриста страховым случаем.

«Если несчастный случай признается страховым, компания покрывают медицинские расходы — но только в пределах определенной суммы. Эта сумма указана в договоре. Все, что сверх суммы, родственники и близкие погибшего оплачивают сами. В том числе и транспортировку тела на родину. Если по полису застраховано несколько человек, то страховое покрытие, указанное в полисе распространяется на каждого», — поясняют в туристическом агентстве «Интурист», где была куплена путевка.

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Решение страховой компании в отношении Евгения Токарева, пока неизвестно. Судмедэкспертиза в таких случаях проходит оперативно, заключение страховые эксперты выносят почти сразу, как только им представят документы по случившемуся. Анастасия Энгель пока не располагает данными о конкретной сумме, необходимой чтобы покрыть и счет клинике и транспортной авиакомпании.

«Если ребята брали путевку в компании «Интурист», вероятнее всего, им была предложена стандартная туристическая страховка. Она предполагает полное покрытие всех расходов в случае гибели человека: и экстренную медицинскую помощь, и вывоз тела на родину. Сумма страховки — от 30 до 45 тысяч долларов на человека. Но компания не платит ничего, если погибший был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения»,— объясняет директор туристической компании «Азбука мира» Диана Мухамедьярова.

Типовой международный страховой полис компании «РЕСО Гарантия»



Друзья Евгения Токарева объявили сбор средств, чтобы оперативно вернуть тело Евгения Токарева в Челябинск. Если вы захотите помочь, то на странице Ивана Шмелева, друга Евгения, во «ВКонтакте» опубликованы банковские реквизиты, по которым можно отправить средства.

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К концу дня, 11 августа, вдова и друзья Евгения перестали выходить на связь. По косвенным данным можно предположить, что в момент ДТП фотограф был нетрезв. Видео, в котором друзья рассказывали об этом, было удалено из соцсети. Решение страховой компании будет известно через несколько дней.

Евгению было 35 лет, но родине у него осталась жена и восьмилетний сын.