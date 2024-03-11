Появились кадры нападения мужчины на девушку в челябинском клубе

Подозреваемого нашли

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В распоряжении медиахолдинга «Первый областной» появились кадры нападения 38‑летнего мужчины на девушку у входа в клуб BlaBlaBar.

На видео мужчина пытается прорваться сквозь толпу и что-то выкрикивает. Его спутница старается сгладить конфликт, но в итоге дебошир ударяет промоутера по лицу.

«Подозреваемого в нападении задержали, он находится в отделе полиции „Центральный“. Решается вопрос о возбуждении дела», — прокомментировали в УМВД по Челябинску.

Девушка в социальных сетях сообщила, что кость носа сильно раздроблена и поможет только хирургическое вмешательство. Сейчас пострадавшая проходит все обследования.